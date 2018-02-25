Pieroya göre Fernandao'nun golü 79 cm ofsayt!

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan 7. dakikasında Fernandao'nun attığı golde "ofsayt" tartışmaları yaşandı.

25 Şubat 2018 21:32
Pieroya göre Fernandao'nun golü 79 cm ofsayt!
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan 7. dakikasında Fernandao'nun attığı golde "ofsayt" tartışmaları yaşandı.

Yayıncı kuruluşun pierosuna göre, Fernandao'nun Beşiktaş'a attığı golde 79 cm ofsayt tespit edildi. 

Fernandao'nun golünü yorumlayan spor yorumcusu Ahmet Çakar da  "Fenerbahçe golü net ofsayttan attı" dedi. Çakar'ın ardından pozisyon için bir yorum da Deniz Çoban'dan geldi. Çoban da Çakar'ın görüşüne katılarak, "Pozisyon ofsayt" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar'ın ardından Erman Toroğlu pozisyonu yorumladı ve "Fernandao'nun golü ofsayt. Bu adamlar Dünya Kupası'na gidecek, böyle bir ofsaytı nasıl kaçırır?  Amatör bir hakemim kaçırmayacağı bir pozisyon" dedi.

Rıdvan Dilmen: "Fernandao'nun pozisyonu ofsayt"
Öte yandan Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın 7. dakikasında rakip fileleri havalandıran Fernandao'nun gol sevinci Beşiktaş taraftarı adeta çılgına çevirdi.

Attığı golden sonra Vodafone Park'ta yer alan Fenerbahçe tribünlerine dönerek yaptığı hareket Beşiktaş taraftarının büyük tepkisini çekti. Fernandao'ya yabancı madde atan Beşiktaş taraftarı, diğer Fenerbahçeli futbolculara da tepki gösterdi.



Kaynak: Sporx.com

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