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Pierce: "Welsch'e pas vermektense, kötü bir şut denemeyi tercih ederim"

Eski Boston Celtics süperstarı Paul Pierce, eski koçu Doc Rivers'ın kendisinden hücumda daha pasif olmasını istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Boston Celtics süperstarı Paul Pierce, eski koçu Doc Rivers'ın kendisinden hücumda daha pasif olmasını istediğini söyledi.

Sports Illustrated ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Pierce, Rivers ve ekibin eski genel menajeri Danny Ainge ile şut tercihleri üzerine hararetli tartışmalara yol açan toplantılar da dahil olmak üzere, birçok farklı durum hakkında konuştu:

"İnsanlar ne kadar sık tartıştığımıza inanamıyordu. Bana sürekli nasıl oynamam gerektiğini söylerlerdi. Daha çok pas vermemi istiyorlardı. Peki, kime pas verecektim? Jiri Welsch'e mi? Jiri Welsch'e pas vermektense kötü bir şut denemeyi tercih ederim."

Celtics formasıyla yıldız statüsünde olan Pierce, ekiple %44 şut isabeti ile 21.8 sayı kaydederek, ayrıca 6.0 ribaund ve 3.9 asist ortalamaları yakalamıştı.


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