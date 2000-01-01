Pierce: "Warriors, üç yıl içinde bir şampiyonluk kazanabilir"

Eski NBA yıldızı Paul Pierce, Golden State Warriors'ın önümüzdeki üç yıl içinde bir şampiyonluk kazanabileceğini söyledi.



Warriors gelecek sene şampiyonluk umutlarını canlandırmak için, önlerinde kritik bir yaz dönemi bulunuyor. Ancak Pierce, takımın kendilerini önemli bir yarışmacı olarak yeniden kurabileceği konusunda iyimser.



Pierce, Stephen Curry ve Klay Thompson'ın hala "tüm basketboldaki en iyi backcourt" olduğunu söyledi ve Warriors'ın önümüzdeki üç yıl içinde şampiyonluğa tekrar ulaşabileceğini iddia etti:



"Gerçekten, önümüzdeki üç yıl içinde bir şampiyonluk kazanabileceklerine inanıyorum. Bu yıl Steph Curry veya Klay Thompson'ı görmemiş olsak da. Ama itiraf etmelisiniz ki, o ikili muhtemelen tüm basketboldaki en iyi backcourt. Doğru hamleleri yaparlarsa, muhtemelen iyi bir oyuncuya ya da belki de çok iyi bir oyuncuya dönüşebilecek güzel bir draft hakkı alacaklar. Önümüzdeki üç yıl içinde bir şampiyonluk takımı kurmaları için tüm altyapı hazır."



Warriors, 2019-20 sezonunu ligdeki en kötü dereceyle tamamlamıştı. Bununla birlikte, Golden State önümüzdeki Draft'ta yüksek bir lotarya seçimi alma şansı elde edecek.



Warriors, draft hakkını tutma ya da Curry, Thompson, Draymond Green ve Andrew Wiggins'in çekirdeğine eklemek için başka bir yıldız almak adına takas yapabilecekleri seçeneklerini hala değerlendiriyor. Draft haklarına ek olarak, Golden State, Andre Iguodala anlaşmasından, çekirdeğine önemli bir parça daha eklemek için 17.2 milyon dolarlık takas istisnasını da kullanabilir.



