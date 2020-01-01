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Pierce: "Warriors, Nikola Vucevic'i almalı"

NBA efsanesi Paul Pierce, Golden State Warriors'ın, ölü sezonda Orlando Magic pivotu Nikola Vucevic'i kadrosuna katmaya çalışması gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Paul Pierce, Golden State Warriors'ın, ölü sezonda Orlando Magic pivotu Nikola Vucevic'i kadrosuna katmaya çalışması gerektiğini söyledi.

Warriors, 2020 NBA Draftı'nda 2 numaralı seçime sahip olsa da, üst düzey bir oyuncuya ulaşmak için bu Draft hakkını takas edebilir.

Pierce, ESPN'nin The Jump programında, şu öneriyi sundu:

"Akla gelen isim: (Nikola) Vucevic. Sanırım oraya gidip guardlarıyla uyum sağlayabilir. Onlara alçak postta bir opsiyon verir ve şut da sokabilir. Bunu yapabilirlerse, evet (NBA şampiyonluğu için yarışabilirler). Ama yapamazlarsa, Batı Konferansı'nda tam orta sıralarda olurlar."

Vucevic bu sezon maç başına 19.6 sayı, 10.9 ribaund ve 3.6 asist ortalamaları ile, Magic'in NBA playofflarına çıkmasına katkıda bulunmuştu.


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