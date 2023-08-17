Eski NBA yıldızları Paul Pierce ve Kevin Garnett, günümüz oyuncularını kazandıkları para sonrası rekabetçi ruhtan yoksun olmaları sebebiyle eleştirdiler.



Her sezon dünya çapında daha popüler hale gelen ve Michael Jordan döneminden bu yana istikrarlı bir şekilde büyüyen NBA'de, oyunculara ödenen sözleşmeler, 10 yıl öncesine göre bile katlanarak artış göstermişti.



Pierce, finansal anlamda gelecekleri güvence altına alındığı için başarıya açlıktan ve rekabetçi ruhtan yoksun olan modern oyuncuları, kendilerini olumsuz etkilediğini düşündüğü bu yüklü sözleşmeler üzerinden şu şekilde eleştirdi:



"Rekabetçi bir ruh görmüyorum. Ben tüm hayatım boyunca '150 milyon dolarlık sözleşme imzaladım ve ayrıca 100 milyon dolarlık bir ayakkabı sözleşmem de var' diyebileceğim bir noktaya gelmek için çalışmıştım. Sen bana bir keresinde şunu söylemiştin; 'Birinin ne kadar hakiki olduğunu görmek istiyorsan, ona büyük miktarda para ver.'



Pierce daha sonra oyuncuların büyük paralar kazandığı anlaşmalar imzaladıktan sonra hızlı bir şekilde gerileme yaşadığından bahsederken, ayrıca kendilerini artık yalnızca bir atlet olarak değil, bir marka olarak gördüklerini ve bu nedenle finansal geleceklerini korumaya, sahada kazandıkları başarıdan daha öncelik verdiklerini dile getirdi.



Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown kısa süre önce ilk 300 milyon dolarlık anlaşmayı imzalarken, Los Angeles Lakers forveti Anthony Davis ise ekibiyle 2027-28 sezonunda 63,7 milyon dolar kazanması garanti olacak bir kontrat yapmıştı.



2025-26 sezonundan önce müzakere edilecek yeni medya hakları anlaşmasıyla, maaş sınırının daha da yükselmesi bekleniyor.



