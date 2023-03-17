Eski NBA yıldızı Paul Pierce, 2008 NBA Finalleri'ndeki 'tekerlekli sandalye maçında' yaşananlarla ilgili söylentileri temize çıkardı ve aslında tuvalete gitmediğini söyledi.



Pierce, 'tekerlekli sandalye maçı' olarak da anılan 2008 NBA Finalleri'nin 1. maçında soyunma odasına götürülmesiyle ilgili söylentilere açıklık getirerek, aslında donuna büyük tuvaletini yapmadığını ve iç yan bağlarının burkulduğunu söyledi.



Celtics efsanesi, takımın yıldızları Jayson Tatum, Jaylen Brown ve Marcus Smart ile yapılan röportajda şu şekilde açıklama yaptı:



"MCL'mi burkmuştum. Tuvalete gitmem gerekiyormuş falan, bunlara kanmayın. Herkes s*çmak için gittiğimi falan söylüyordu. Bırakın bunları. Sosyal medyada herkes kendi hikayesini uyduruyor işte. Aslında MCL'mi burkmuştum. Yoksa dizimi neden tutayım? Doktor dizime ağırlık vermemem gerektiğini söyleyince, beni tekerlekli sandalyeyle götürdüler. Getirmelerini ben istememiştim."



Pierce, aslında büyük tuvaletini yaptığına dair iddiaları 2019'da ESPN'e bizzat kendisi başlatmış, "Bir itirafta bulunacağım, tuvalete gitmem lazımdı sadece." şeklinde itirafta bulunmuştu.



45 yaşındaki Pierce, mevzubahis 1. maçta parkeye daha hırslı bir şekilde dönüp 22 sayı atarak Celtics'in 98-88 galibiyete ulaşmasını sağlamış ve altı maçlık seride 21.8 sayı, 6.3 asist ve 4.5 ribaund ortalamaları yakalayarak 2008 NBA Finaller MVP'si ödülünü kazanmayı başarmıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ