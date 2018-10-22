Pierce: "Rondo'yla CP3'nin kavgasına hiç şaşırmadım"

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Efsane oyuncu Paul Pierce, geçtiğimiz Cumartesi gecesi Chris Paul ve Rajon Rondo'nun kavga etmesine "hiç şaşırmadığını" söyledi.Pierce, ikilinin bu kavgasının neden bu kadar uzun sürdüğünü bile anlamadığını da ekledi:Rondo, CP3'nin yüzüne tükürdüğü ve yumruk attığı için lig tarafından iki maç uzaklaştırma cezası almıştı.