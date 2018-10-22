Pierce: "Rondo'yla CP3'nin kavgasına hiç şaşırmadım"

Efsane oyuncu Paul Pierce, geçtiğimiz Cumartesi gecesi Chris Paul ve Rajon Rondo'nun kavga etmesine "hiç şaşırmadığını" söyledi.
Pierce, ikilinin bu kavgasının neden bu kadar uzun sürdüğünü bile anlamadığını da ekledi: "Hiç şaşırmadım. Rondo ve Chris Paul birbirlerini hiç sevmediler. Bu durum Rondo'nun çaylak ya da ikinci yılından beri böyle. Açıkçası ilk kez kavga etmelerine şaşırdım bile, çünkü araları hiç iyi olmadı."
Rondo, CP3'nin yüzüne tükürdüğü ve yumruk attığı için lig tarafından iki maç uzaklaştırma cezası almıştı.