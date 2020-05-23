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Pierce: "Miami Heat, beklenenden başarısız bir takımdı"

Eski Boston Celtics yıldızı Paul Pierce, LeBron James ve Miami Heat'in "beklenenden daha başarısız" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Boston Celtics yıldızı Paul Pierce, LeBron James ve Miami Heat'in "beklenenden daha başarısız" olduğunu söyledi.

Pierce, Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron'un devam eden kariyerine sözlü saldırısına devam ediyor. Pierce, bu hafta LeBron'un ilk beş NBA oyuncu listesinde olmadığını da söylemişti.

ESPN'in "Countdown" programında Jay Williams, Jalen Rose ve diğerleriyle konuşurken, Pierce şu ifadeleri kullandı:

"Miami Heat, benim gözümde beklenenden başarısız bir takım. Oradaki takım, dürüst olalım, LeBron'un Dwyane Wade ve Chris Bosh ile Miami'ye gittiğini görünce ligi domine edeceklerini düşünmediniz mi? O takımı kimse yenemeyecek gibi gözüküyordu. 1-4 olmalıydılar, 2-4 yaptılar ama muhtemelen 4 üzerinden 3 kazanmış olmalılardı."

James, Wade ve Bosh üçlüsü, Heat formasıyla dört senelik beraberliklerinin dört senesinde de NBA Finalleri'nde yer almış, 2012'de ve 2013'te arka arkaya iki şampiyonluk kazanmışlardı.


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