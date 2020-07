Pierce: "Luka Doncic, NBA'deki en yetenekli oyuncu"

Eski Boston Celtics yıldızı Paul Pierce, Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in NBA'deki en yetenekli oyuncu olduğunu söyledi.



Slovenyalı yıldız, harika performansı sayesinde, bir yıl gibi bir süre içinde 'Yılın Çaylağı' ödülünün sahibi olmaktan, MVP ödülü adaylığına yükselmişti.



Pierce, ESPN'in "The Jump" adlı programında, Doncic'in büyüklüğünün yeni başladığını söyledi:



"Ondan özel şeyler bekliyorum. Demek istediğim, Yılın Çaylağı'ndan, MVP kalibreli bir oyuncuya doğru, son zamanların en büyük sıçramalarından birini yapan bir çocuktan bahsediyoruz. Aklınıza gelebilecek her Avrupa şampiyonasında, aklınıza gelebilecek her Avrupa MVP'si ödülünü kazanmış. Bu çocuktan özel şeyler bekliyorum. Açıkçası, o özel bir oyuncu. O bir yetenek. Bana göre, bugün NBA'deki en yetenekli oyuncu. Hiçbir şekilde tatmin olmuyor."



20 yaşından önce, Mavs yıldızı, Real Madrid ile yerel şampiyonlukların yanı sıra Slovenya ile EuroBasket ve EuroLeague'de kazanmış ve turnuva tarihinin en genç yaşı olan 19 yaşında, bir EuroLeague MVP'si ödülü kazanmıştı.



Doncic, NBA'deki yalnızca ikinci sezonunda 28.7 sayı, 9.3 ribaund ve 8.7 asist ortalamaları yakalamış bulunuyor.