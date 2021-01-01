Pierce: "Luka bana kendimi anımsatıyor, NBA'deki en yetenekli oyuncu!"

Eski NBA yıldızı Paul Pierce, Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in ona kendisini anımsattığını söyledi.



Pierce, yakın zamanda ESPN'in The Jump programında konuştu ve kendisini Luka ile karşılaştırarak, genç oyuncuyla pek çok ortak noktası olduğuna inandığını belirtti:



"Bana kendimi anımsatıyor. Onunla çok ortak noktamız var. Ondan özel şeyler bekliyorum. Son dönemde en büyük sıçramalardan birini yapan bir çocuktan bahsediyorsunuz. Yılın Çaylağı'ndan MVP kalibresinde bir oyuncuya. Oldukça özel bir yetenek ve bana göre bugün NBA'deki en yetenekli oyuncu kendisi. Hiçbir seviye onun için fazla yüksek kaçmıyor."



21 yaşındaki Doncic, profesyonel olarak ikinci sezonunda All-Star olmuştu. Kariyerindeki üç sezonda ise %44.5 şut isabetiyle 24.7 sayı, 8.6 ribaund ve 7.3 asist ortalamalarına sahip.



