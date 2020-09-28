Pierce: "LeBron şampiyon olursa, onu Jordan'ın arkasına koyarım"

Eski Boston Celtics süperstarı Paul Pierce, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'i, Michael Jordan'ın ardından tüm zamanlar sıralamasında ikinci sıraya taşımaya hazır olduğunu söyledi.



LeBron, kariyerinde 10. kez NBA Finallerine ulaştığından ötürü, Pierce, James'in bu yıl şampiyonluğu kazanırsa tüm zamanların en iyileri listesinde ikinciliğe yükseleceğini düşünüyor:



"NBA Finallerine çıkmak kolay iş değil ve 10 kez bunu başarabilmesiyle, benim listemde yükseliyor. Dürüst konuşacağım. LeBron James bu yıl bir şampiyonluk kazanırsa, onu Michael Jordan'ın hemen arkasına koyarım."



Yıllardır, James'in tüm zamanların en iyileri arasında nerede olduğu sorusu, onu ilk iki veya üçe yerleştirmek lehinde ve aleyhinde birçok argümanla birlikte sıcak bir tartışma olmuştu.



Geçtiğimiz Cumartesi Denver Nuggets'a karşı aldığı galibiyetle James, en çok NBA Finalleri serisinde bulunan oyuncular listesinde, Lakers efsanesi Kareem Abdul-Jabbar ile eşitlenmişti.



Yalnızca Celtics efsaneleri Bill Russell ve Sam Jones, daha fazla Final serisinde forma giymişlerdi.



