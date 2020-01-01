Pierce: "LeBron, NBA'in en iyi point guardı!"

Eski NBA yıldızı Paul Pierce, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in NBA'deki en iyi point guard olduğunu söyledi.



Tüm basketbol kariyeri boyunca forvet pozisyonunda oynamasına rağmen, LeBron, iki yıl önce Lakers'a katıldığından beri point guard pozisyonunda oynuyordu.



Genel menajerler arasında yapılan bir ankete göre, James'in sadece bir point guard değil, aynı zamanda NBA'in en iyi point guardı olduğunu düşünenler de bulunduğu görüldü:



Stephen Curry, Golden State – %30



Damian Lillard, Portland – %22



Luka Doncic, Dallas – %19



Chris Paul, Phoenix – %15



LeBron James, L.A. Lakers – %11



James Harden, Houston – %4



ESPN'in "The Jump" programına konuk olan ve geçmişte birçok kez James'i eleştirdiği bilinen Pierce, bu kez Lakers süperstarının yanında yer aldı ve NBA'in en iyi oyuncusu olmasından ötürü, point guard pozisyonunda da oynadığı için LeBron James'in en iyi point guard olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti.



"Başlangıçta Luka Doncic demiştim ama LeBron en iyi oyuncuysa ve point guard pozisyonunda oynuyorsa, nasıl ligdeki en iyi point guard olamıyor? Geçen sezon asist kralı olmuştu. Açıkça, ligdeki en iyi point guard da kendisi."



