Pierce: "LeBron'la, birbirimizin en iyi yanlarını ortaya çıkardık!"

Eski NBA süperstarı Paul Pierce, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ile birbirlerinin en iyi yanlarını ortaya çıkardıklarına inandığını söyledi.



The Athletic'den Jared Weiss ile yaptığı röportajda Pierce, kendisinin ve James'in birbirlerinden en iyi şekilde yararlandıklarına olan inancını açıkladı. Pierce, savunmada James gibi yıldızlarla eşleşmek istediğini ve "bu meydan okumayı özellikle istediğini" belirtti:



"Bu durum, oyunda asla tembellik yapmadığımı göstermek istememin bir parçasıydı. Rekabetçi bir adamdım ve o eşleşmelerde yer almak isterdim. Bunu bugünkü oyuncularda görmüyorum. LeBron, Melo (Carmelo Anthony), Kobe (Bryant) gibi benim pozisyonumda oynayan adamlara karşı oynamak isterdim.



Ligde bu diğer büyük oyuncuların birbirlerini savunmadıklarını görünce, 'Neden?' diyorum. Ben şahsen bunu özellikle isterdim. Bu beni daha iyi bir oyuncu haline getirmişti.



Yıldızların yapması gereken budur. Gerekirse dayak yemelisiniz. Her karşı karşıya geldiğimizde yenileceksem bile, 'öyle olsun' derdim. Ama her türlü bu meydan okumayı kabul ederdim. LeBron harikaydı, ben de öyleydim ve böylece birbirimizin en iyi yanlarını ortaya çıkarmıştık."



Pierce daha önce, günümüz oyuncularının James'ten korktuğunu iddia etmiş ve kendi döneminde böyle bir şey olmadığını belirtmişti.