Pierce: "Kobe, Gasol'u 'Hall of Fame' oyuncu yaptı"

Eski NBA süperstarı Paul Pierce, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın, Pau Gasol'u "Hall of Fame" oyuncu yaptığını söyledi.



Lakers, Memphis Grizzlies'den Gasol'u aldığında, yumuşak olduğu üzerine bir üne sahipti. Pierce, Kobe Bryant ile takım arkadaşı olduktan sonra her şeyin değiştiğini iddia etti.



Pierce ve Celtics, 2008 Finalleri'nde Kobe, Pau ve Lakers'ı yenmişti. Ancak Lakers, Bryant ve Gasol ve ile 2010 Finalleri'nde Celtics'i mağlup ederek, Pierce ve ekibinden intikamlarını almışlardı.



Pierce, Bryant'ın Gasol'u daha sert ve bir "Hall of Fame" oyuncu yaptığını anlattı:



"Bizim dört All-Star'ımız vardı. Kobe'de iki tane vardı, Pau Gasol vardı, ama Pau Gasol'u o sertleştirdi. Çünkü ilk finalde Pau Gasol'un içinden geçmiştik. Kobe onu bir Hall of Fame oyuncu haline getirdi."



Bryant ve Gasol, 2008 Finalleri'nde Celtics'e kaybettikten sonra Lakers'ta arka arkaya şampiyonluklar kazanmıştı. Saha içinde ve dışında oldukça yakın olan ikili, uzun yıllar beraber etkin performanslar göstermişlerdi.