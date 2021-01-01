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Pierce, Kemba ve Griffin'in kadro dışı kaldıklarına inanamıyor!

Boston Celtics efsanesi Paul Pierce, New York Knicks ve Brooklyn Nets'in sırasıyla Kemba Walker ve Blake Griffin'i rotasyonlarından çıkarma kararlarına inanmadığını dile getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics efsanesi Paul Pierce, New York Knicks ve Brooklyn Nets'in sırasıyla Kemba Walker ve Blake Griffin'i rotasyonlarından çıkarma kararlarına inanmadığını dile getirdi.

Pierce, geçmişte All-Star olan oyuncuların mevcut durumlarına olan şaşkınlığını Twitter'da şöyle paylaştı:

"Kemba Walker ve Blake Griffin artık oynayamayacak durumda mı diyorsunuz yani? Vay be!"

Knicks koçu Tom Thibodeau geçtiğimiz Pazartesi günü muhabirlere verdiği demeçte, Walker'ı takımın iyiliği için rotasyondan çıkardığını söylemişti. Nets koçu Steve Nash de aynı şekilde, Griffin'in beklenenin altındaki performansı nedeniyle rotasyondan çıktığını açıklamıştı.


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