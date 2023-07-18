Eski NBA yıldızı Paul Pierce, Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'in "tüm zamanların en iyi beş pasöründen biri bile olmadığını" iddia ederek, favori "saf pasörlerini" listeledi.



Pierce, NBA'deki saf pasörler listesini sıralarken, son şampiyon Jokic'in bu pasörler arasında ilk beşte bile olmadığını açıkladı.



Showtime'da Rachel Nichols ile konuşan Pierce, efsane isimler Magic Johnson ve Larry Bird'ü en iyi pasörler olarak adlandırırken, ayrıca listeye Jason Williams, Pete Maravich ve eski takım arkadaşı Rajon Rondo'yu da ekledi:



"Nikola Jokic benim için ilk beş pasör arasında bile değil. Sırf pivot olduğu için. Saf pasörleri konuştuğumuzda, Magic, Jason Williams, Rondo, Pete Maravich ve Larry Bird'dür."



Yıllar içinde yaptığı akılalmaz asistlerle ve saha görüşüyle fark yaratmış olan Joker, geçtiğimiz normal sezonda 9.8, playofflarda ise 9.5 asist ortalamaları yakalamıştı.



