Pierce itiraf etti: "Evet, LeBron'a tükürmüştüm"

Eski Boston Celtics süperstarı Paul Pierce, geçmişte LeBron James'in bulunduğu benche tükürdüğü iddiasını kabul etti.



ESPN analisti Pierce, James'in tüm zamanların en iyi beş oyuncusu olmadığını açıkladığında bu hafta dikkatleri üzerine çekmişti. Pek çok kişi, Pierce'ın LeBron'a karşı kini olduğunu söylemişti ve Celtics'ten eski takım arkadaşı Kendrick Perkins' de bu anlaşmazlığın kökeninin 2004 yılına kadar dayandığını belirtmişti.



Perkins, Pierce'ın Ohio'da yapılan bir hazırlık maçında Cavs'ın benchine trash-talk yaptığını ve "nihai saygısızlık" ifadesinin bir işareti olarak tükürdüğünü söylemişti. Pierce ise Perk'ün bu ifadesini şöyle onayladı:



"Sosyal medyanın o zamanlar olmamasına sevindim, çünkü onların benchine tükürmüştüm. Muhtemelen para cezası alırdım. Ben ve LeBron karşılıklı konuşuyorduk, bench bana bir şeyler bağırıyordu ve ben de o tarafa bakıp, 'İşte bu yüzden benchtesiniz' demiş ve tükürmüştüm. Birine geldi mi gelmedi mi bilmiyorum, ama o yöne tükürmüştüm. Herkes çok sinirlenmişti ve sonrasında neredeyse koridorda kavga çıkıyordu."



Pierce ve LeBron neredeyse koridorda kavgaya karışıyorlardı ve eski yıldız, bu eylemlerinden ötürü 15.000 dolar ceza almıştı. Bu, Pierce'ın Celtics'inin, LeBron'u, Miami Heat'e gitmesinden önce playofflarda Cavs'deyken iki kez yenmesinden önceydi. Miami'de James, 2012 Doğu Konferansı Finalleri de dahil olmak üzere Pierce'ın Celtics'ini iki kez yenmişti.



