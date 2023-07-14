Eski NBA yıldızı Paul Pierce, Miami Heat'in Damian Lillard'ı kadrosuna katması halinde playoffların ilk turunda eleneceğini söyledi.



Heat'in şu anda Dame'in takas olmayı tercih ettiği takımlar listesindeki tek ekip olarak yer aldığı belirtilirken, takımın Portland Trail Blazers yıldızını almasının an meselesi olduğu düşünülüyor.



Ancak Pierce'a göre Heat'in, Lillard'ı resmen kadrosuna kattığı takdirde tavanı playoffların ilk turuyla sınırlı olacak:



"İlk turu geçemezler. Bu yıl nasıl Final serisine nasıl ulaştıklarını anlamanız lazım. Çoğunlukla, kadrolarının derinliği ve oyuncularının aldıkları maaşların çok daha üzerinde performans göstermelerinden dolayıydı.



Gabe (Vincent) ve (Caleb) Martin gibi adamlar Boston'a karşı ortalama 20 sayı atıyordu. Böyle şeyler yaptıklarını daha önce hiç görmemiştik. Bir de Duncan Robinson vardı.



Eğer Dame'i alırsanız, bu adamlar gidici demektir... takımı dağıtacaklar anlamına geliyor. Şimdiden Vincent'ı ve (Max) Strus'u kaybettiler. Sadece Dame'i eklerseniz, hiçbir derinlikleri olmayacak ve ilk turdan çıkamayacaklar."



Lillard için herhangi bir takasta, Heat ekibi kadro derinliğinden feda etmek durumunda kalacak ve Haziran'daki Final maratonlarında birkaç önemli rol oyuncusunu şimdiden kaybetmiş durumdalar.



