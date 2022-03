Pierce: "Harden, Steve Nash'e saygı duymuyor!"

Eski NBA yıldızı Paul Pierce, Philadelphia 76ers yıldızı James Harden'ın Brooklyn Nets'teki eski koçu Steve Nash'e "saygı duymadığını" iddia etti.



Fubo Sports Network'ün "No Chill with Gilbert Arenas" programının yeni bölümünde Pierce, Harden'ın 76ers'taki geleceği hakkında konuştu.



Pierce, şu anda Sixers'ın başantrenörü olan Doc Rivers için oynadığı dönemi hatırladı ve kendisinin Harden ile nasıl geçinebileceğini şöyle anlattı:



"Doc'a saygı duyuyor. Steve Nash'e saygı duyduğunu sanmıyorum. Houston'daki miladı artık dolmuştu. Bir takım için çok uzun süre oynadığınızda ve üst üste başarısız olduğunuzda, artık eski tadı vermiyor. Ama şahsen Doc'a saygı duyacağını ve Doc'ın da beraber iş görebilmek için elinden gelen her şeyi yapacağını düşünüyorum.



Embiid şu anda ligin en iyi pivotu, fakat ben zamanında Harden'ın beraber oynadığı oyuncularla oynayabilseydim, muhtemelen buradan beş şampiyonlukla ayrılırdım."



Arenas ise, Harden'ın uzun yıllar aynı tarzda basketbol oynadıktan sonra oyununu 76ers'a ayarlamakta zorluk çekeceğini öne sürdü.