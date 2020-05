Pierce: "Garnett, Jordan kadar rekabetçiydi"

Eski Boston Celtics süperstarı Paul Pierce, eski takım arkadaşı Kevin Garnett'in, Michael Jordan kadar rekabetçi olduğunu söyledi.



Jordan ve 90'ların Chicago Bulls'unu konu alan The Last Dance belgeseli, herkese MJ'in ne kadar acımasız olduğunu hatırlatmıştı.



MJ sadece tüm zamanların en büyük basketbol oyuncusu olarak değil, aynı zamanda şimdiye kadarki en rekabetçi oyuncu olarak da kabul ediliyor. Ancak Pierce, NBA tarihinde Michael'ın rekabetçi patlamasına rakip olabilecek başka bir oyuncu olduğuna inanıyor.



The Truth, Garnett'in Jordan ile aynı rekabet gücüne sahip olduğunu söyledi. Pierce ve KG, Celtics'te altı sezon takım arkadaşıydı ve 2008'de Los Angeles Lakers'a karşı şampiyonluk kazanmışlardı.



"Daha rekabetçi olmasını istediğim biri var mı yok mu bilmiyorum, ama en rekabetçi oyuncu ile oynadığımı düşünüyorum. Bence onun rekabet gücünü Jordan'la aynı seviyeye koyabilirim. Kevin Garnett'ten bahsediyorum."



"Her antrenmanda, bir maçmış gibi çalışırdı. Ve The Last Dance'de gördüğüm şeylerden biri, Michael Jordan'ın takım arkadaşlarını nasıl zorladığı ve pratikte onlarla nasıl konuştuğu gibi şeylerdi ve Kevin de hemen hemen aynıydı. İyi çalışmazsan seninle kavga etmeye hazırdı. Ve bunu oyunda da gösterdi."



"Kariyerimin sonraki noktalarında beni başka bir seviyeye itmeye yardımcı olacak biri olmasını takdir ediyorum. Keşke kariyerimin başlarında yanımda olabilseydi, ama onu ateş ve rekabet gücü bakımından, Michael Jordan'la aynı seviyeye koyarım."



Celtics, Paul Pierce, Kevin Garnett ve Ray Allen'ın Büyük Üçlü döneminde sadece bir şampiyonluk kazanabilmişti. Hem Pierce hem de Garnett, kariyerlerinde daha önce takım olmaları halinde, daha fazla şampiyonluk kazanmış olabileceklerini söylemişlerdi.