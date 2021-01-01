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Pierce: "G.O.A.T. tartışmalarında Kareem neden yok?"

Hall of Fame oyuncu Paul Pierce, "G.O.A.T." tartışmasına yeni bir açıdan yaklaşarak, efsane oyuncu Kareem Abdul-Jabbar'ın yokluğunu sorguladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Hall of Fame oyuncu Paul Pierce, "G.O.A.T." tartışmasına yeni bir açıdan yaklaşarak, efsane oyuncu Kareem Abdul-Jabbar'ın yokluğunu sorguladı.

Boston Celtics efsanesi, yakın zamanda attığı tweet'lerde "tüm zamanların en iyi oyuncusu" tartışmalarında Kareem'in adının neden geçmediğini merak ettiğini belirtti:

"G.O.A.T. tartışmalarını dinlerken, Kareem neden hiç zirvede anılmıyor?"

"Kareem'in 6 şampiyonluğu, 6 MVP'si var ve tüm zamanların en skorer oyuncusu olmasının yanı sıra, tarihteki en durdurulamaz şut da onun. Bunu yeniden düşünmemiz gerekiyor millet!"

38,387 sayı ile NBA tarihinin en skorer ismi olan Kareem, aynı zamanda 19 kez All-Star olup, 15 kez All-NBA kadrolarına seçilmişti ve 6 kez MVP ödülünü kazanarak, 6 kez de şampiyonluk yüzüğünü takmıştı.


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