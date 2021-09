Pierce: "ESPN'de, sürekli LeBron hakkında konuşmak zorundasınız"

Eski NBA yıldızı Paul Pierce, dünyaca ünlü spor kanalı ESPN ile yollarını ayırmış olması hakkında konuştu ve kanalın Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ile ilgili talebinden bahsetti.



Pierce birkaç ay önce, striptizcilerin bulunduğu ve poker oynayıp içki içtiği bir Instagram canlı yayını paylaşımı yapması sonrası, ESPN ile yollarını ayırmıştı. Bu yayın viral hale gelmiş ve Paul'un ESPN'den ayrılmasına yol açmıştı.



Bu Cumartesi Naismith Memorial Basketbol Hall of Fame törenine katılacak olan Pierce, Sports Illustrated'dan Chris Mannix ile konuştu ve ESPN'den ayrılmayı daha önceden düşündüğünü ve kanalın sürekli LeBron hakkında konuşulması gerektiğine dair talebi olduğunu ortaya çıkardı.



"Onlarla zaten işim bitmişti. Çok iyi bir uyum yakalayamamıştık. Oradayken söyleyemeyeceğiniz bir sürü şey var. Ve sürekli LeBron hakkında konuşmak zorundasınız.



Bırakın bunları. Ben yasa dışı bir şey yapmadım. Hall of Fame'de bulunan bu heriflerin bazıları kokain de kullandı, birilerini darp ettikleri de oldu. Ben ne yapmışım? Sadece iyi vakit geçiriyordum. Beni tüm eleştirenlerin yarısı aynı şeyi yapıyordu. Sadece gizlemeyi iyi biliyorlardı. Üstelik bunu evliyken yapıyorlardı. Ben boşanmış ve emekli bir adamım. Eğlenmeme bakıyordum."



Pierce, bu durumun Hall of Famer statüsünü etkileyeceğini düşünmediğini de sözlerine ekledi:



"Eğer bu sınıfa seçilmeseydim, Hall of Fame tarihinin büyük kazığı olurdu."



ESPN'nin Pierce'tan bir özür beklemediği ve eski Boston Celtics yıldızı ile arasındaki ilişkinin son iki yılda gerginleştiği açıklanmıştı. Pierce'ın seyahat etmeyi 'hiç sevmediği' ve ESPN yöneticilerinin kendisinin yeterince sıkı çalışmadığını düşündükleri iddia edildi. Sosyal medyada viral olan bu canlı yayının ise, bardağı taşıran son damla olduğu bildirilmişti.