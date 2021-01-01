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Pierce: "Doc, Simmons'ı antrenmandan boş yere atmaz!"

Boston Celtics efsanesi Paul Pierce, Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers'ın Ben Simmons'ı antrenmandan atması hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics efsanesi Paul Pierce, Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers'ın Ben Simmons'ı antrenmandan atması hakkında konuştu.

Avustralyalı oyuncu, takıma dönmeyi reddetmesi, takas talep etmesi ve Los Angeles'ta takım arkadaşlarıyla görüşmeyi istememesi nedeniyle yaz boyunca NBA'in gündemine oturmuştu.

CLNS Media'dan Cedric Maxwell'in podcasti'nde konuşan Pierce, Doc'ın bunu yalnızca bir kez yaptığını gördüğünü söyleyerek, eski koçunu 'en anlayışlılardan biri' olarak nitelendirdi:

"Doc sizi antrenmandan atıyorsa, bu kötü demektir. Sanırım şimdiye dek Doc'ın birini antrenmandan attığını bir kez falan görmüşümdür. Doc sizi boş yere atmaz. Bunun için cidden tam bir pislik gibi davranmanız gerekiyor. Çünkü en anlayışlı koçlardan biridir.

İlişkileri düzelir mi, bilmiyorum. Bence bu iş çoktan bitmiş gibi. Kazanmaya çalışıyorsanız, böyle şeyler takım arkadaşlarınızı ve ekibinizi yoran şeylerdir."

İddialara göre Simmons, kısa süre önce zihinsel olarak oynamaya hazır olmadığını ve işleri yoluna koymak için zamana ihtiyacı olduğunu belirtmişti.


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