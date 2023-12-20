Eski NBA yıldızı Paul Pierce, an itibariyle Detroit Pistons ve San Antonio Spurs ekiplerine karşı 20 sayı atabileceğini iddia etti.



Pierce, 2023-24 sezonuna tarihi anlamda kötü başlangıçlar yapmış olan Pistons (2-25) ve Spurs (4-22) takımlarına karşı bugün bile sayı bulabileceğini öne sürdü.



Son olarak 2016-17 sezonunda forma giyen 46 yaşındaki Pierce, "KG Certified" isimli programda Pistons ve Spurs'ün sezon içi sıkıntılarına değinerek, iki takıma da karşı 20 sayı atıp galibiyet alabileceğini söyledi:



"Şu anda bu takımlardan herhangi birine karşı basket bulabilirim. Savunmaları yok gibi bir şey. Bugün Detroit'e ve San Antonio'ya karşı oynayacağın maçı kazanmanı sağlayabilirim. Sana 20 sayı verebilirim."



Pierce, NBA'de mücadele eden diğer tüm takımların Pistons ve Spurs ile oynamayı sevdiğini, çünkü bunun kendilerine tekrar toparlanma şansı verdiğini sözlerine ekledi:



"Yemin ederim, her takım onlara seri bozucu gözüyle bakıyor. Eğer kötü bir dönemdeyseniz ve Detroit'e karşı oynuyorsanız, kendinize geliyorsunuz."



Pistons, takım tarihi rekoru olan 24 maçlık mağlubiyet serisinin ortasında yer alıyor ve son galibiyeti, 28 Ekim'de Chicago Bulls'a karşı gelmişti (118-102).





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