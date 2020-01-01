Pierce: "Boston, bugün NBA'deki en iyi başlangıç kadrosuna sahip"

Emekli Boston Celtics süperstarı Paul Pierce, Celtics'in bugün NBA'de "en iyi başlangıç kadrosuna" sahip olduğunu savundu.



Pierce bir ESPN segmentinde, Celtics'in Kemba Walker, Jaylen Brown, Jayson Tatum, Gordon Hayward ve Daniel Theis'li başlangıç çekirdeğinin neden en eksiksiz kadro olduğuna inandığını, ayrıntılarıyla anlattı:



"Boston en iyi tehdidi oluşturuyor, ve Boston'da oynamış olduğum için söylemiyorum. Kadrolarına baktığınızda, Jayson Tatum sezon durmadan önce bir süperstar gibi oynamaya başlıyordu. Bence Boston, NBA'de en iyi ilk beşe sahip."



Pierce, kısa yayıncılık kariyeri boyunca dikkat çeken iddialarda bulunmuş olsa da, Tatum gözleminde haksız olmadığı görülüyor.



22 yaşındaki Duke çıkışlı yıldız, 59 maçta 23.6 sayı, 7.1 ribaund, 2.9 asist ve 1.4 top çalma ortalamalarının ardından bu yıl ilk kez All-Star seçilmişti. Tatum'un yıldızlığa yükselişi, Celtics'i 43-21 derecesiyle Doğu Konferansı'nın üçüncü sırasına yerleşmesine olanak sağlamıştı.



