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Pierce: "Biz LeBron'dan korkmazdık!"

Eski NBA yıldızı Paul Pierce, bugünün NBA oyuncularını, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'ten korktukları için eleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA yıldızı Paul Pierce, bugünün NBA oyuncularını, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'ten korktukları için eleştirdi.

Pierce, ESPN'in NBA Countdown programı sırasında, kendisinin oynadığı dönemdeki oyuncuların, James'den korkmadığını da ekledi:

"Bugünün oyuncuları LeBron James'ten korkuyor. LeBron'un önlerinde durduğunu gördüklerinde, korkudan titriyorlar. Benim dönemim artık ligden geçti, biz LeBron'dan korkmazdık."

Pierce ve James, Doğu Konferansı'nda Celtics ve Heat'in en önemli şampiyonluk adayları olduğu 2010'ların başında, hararetli bir rekabet içindelerdi.


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