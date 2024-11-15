Eski NBA yıldızı Paul Pierce, LA Clippers guardı James Harden'ın modern NBA oyununda Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'den daha fazla etki yarattığını iddia etti.



Curry, sık sık NBA'de basketbolun oynanış biçimini değiştiren isim olarak anılsa da, Pierce, oyunu değiştirmedeki etkisi nedeniyle Harden'ın Curry'den daha fazla takdiri hak ettiğine inandığını belirtti.



Pierce, günümüzde serbest atış çizgisine ulaşan ve step-back üçlükler atan yetenekli oyuncuların, Curry'den ziyade Harden ile ilişkilendirilebileceğini şu ifadelerle dile getirdi:



"Herkes bugün böyle oynamamızın sebebinin Curry olduğunu söylüyor. Bence sebebi çoğunlukla James Harden. Step-back üçlükleri, herkesin bire bir oynayıp üçlük atması... Bunlar James Harden'ın sayesinde oldu, Curry'nin değil."



Curry bu sezon maç başına ortalama 23,9 sayı, 6,6 asist, 4,8 ribaund, 1,8 top çalma ve 0,6 blok kaydederken, Harden ise 12 maçta 20.7 sayı, 8.8 asist ve 8.2 ribaund ortalamaları ile oynuyor.



Houston Rockets forması giydiği yıllarda ortaya koyduğu skor patlamasıyla lige damgasını vuran ve 2018 yılında MVP ödülünü kazanmış olan Harden, sayılarını çoğunlukla Pierce'ın belirttiği gibi bire bir pozisyonlarında ve serbest atış çizgisine giderek buluyordu.



2016-2020 yılları arasında üç kez ligin sayı kralı olan Harden, zirve noktasına 2018-19 sezonunda ulaşmış ve 36.1 sayı ortalaması yakalamıştı.



