Boston Celtics efsanesi Paul Pierce, Philadelphia 76ers forveti Tobias Harris'in sahada ortaya koyduğu rakamları, 180 milyon dolara kendisinin de yapabileceğini iddia etti.



Pierce, Harris'in Celtics'e karşı oynadığı serideki üretiminin, Sixers'ın geçen yaz kendisine verdiği parayla aynısını yapabileceği konusunda espri yaptı:



"Bana 180 milyon dolar verseler, size şu anda bir NBA maçında 12-13 sayı verebilirim."



Ben Simmons, diz sakatlığı nedeniyle playoffların geri kalanı için dışarıda kalırken, Sixers, Harris'in yıldız pivot Joel Embiid ile birlikte bir oyun kurucu ve ikinci skor seçeneği olmasına ihtiyaç duymuştu. Ancak Harris tutarlı sonuçlar üretme konusunda sıkıntı çekmişti.



Harris, serinin 1. maçında iyi bir performans sergilemiş ve 15 sayı atarak sekiz ribaund ve sekiz asist yapmıştı.



2. maçta sadece 4/14 isabetle oynayan Harris, artı-eksi istatistiğinde -21 ile karşılaşmayı tamamlamıştı.



3. maçta 6/19 isabetle oynamış olan Harris, üçlük çizgisinin gerisinden denediği beş şutta da isabet bulamamıştı.



Harris dün gece çok daha iyi bir performans göstermişti. 28 yaşındaki oyuncu, 20 sayı ve 5 ribaund rakamlarına ulaşmıştı.



