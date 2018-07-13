Piccini'ye en ciddi teklif Beşiktaş'tan!

Sporting'ten ayrılmayı kafasına koyan sağ bek Cristiano Piccini'nin menajeri ile Beşiktaş arasındaki görüşmelerin olumlu gittiği, Siyah-Beyazlılar'ın oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtildi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Piccini, Mayıs'ta tesisleri basıp, futbolculara saldıran taraftarın hedefi olmuştu. Bu sebeple takımdan ayrılmayı kafasına koydu.
Portekiz basını, 25 yaşındaki futbolcu için en ciddi seçeneğin Beşiktaş olduğunu yazdı.
Sporting ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan Piccini, geçtiğimiz sezon 40 maçta 3 asist yaptı.
Piccini, Mayıs'ta tesisleri basıp, futbolculara saldıran taraftarın hedefi olmuştu. Bu sebeple takımdan ayrılmayı kafasına koydu.
Portekiz basını, 25 yaşındaki futbolcu için en ciddi seçeneğin Beşiktaş olduğunu yazdı.
Sporting ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan Piccini, geçtiğimiz sezon 40 maçta 3 asist yaptı.