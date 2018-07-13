Piccini'ye en ciddi teklif Beşiktaş'tan!

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ayrılmayı kafasına koyan sağ bekmenajeri ilearasındaki görüşmelerin olumlu gittiği, Siyah-Beyazlılar'ın oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtildi.Piccini, Mayıs'ta tesisleri basıp, futbolculara saldıran taraftarın hedefi olmuştu. Bu sebeple takımdan ayrılmayı kafasına koydu.Portekiz basını, 25 yaşındaki futbolcu için en ciddi seçeneğin Beşiktaş olduğunu yazdı.Sporting ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan Piccini, geçtiğimiz sezon 40 maçta 3 asist yaptı.