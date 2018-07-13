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Piccini'ye en ciddi teklif Beşiktaş'tan!

İtalyan sağ bek Cristiano Piccini için en ciddi teklifi Beşiktaş verdi. Görüşmeler ise olumlu geçti!..

Kaynak: Akşam
Piccini'ye en ciddi teklif Beşiktaş'tan!
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13 Temmuz 2018 04:48
Sporting'ten ayrılmayı kafasına koyan sağ bek Cristiano Piccini'nin menajeri ile Beşiktaş arasındaki görüşmelerin olumlu gittiği, Siyah-Beyazlılar'ın oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtildi.

Piccini, Mayıs'ta tesisleri basıp, futbolculara saldıran taraftarın hedefi olmuştu. Bu sebeple takımdan ayrılmayı kafasına koydu.

Portekiz basını, 25 yaşındaki futbolcu için en ciddi seçeneğin Beşiktaş olduğunu yazdı.

Sporting ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan Piccini, geçtiğimiz sezon 40 maçta 3 asist yaptı.

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