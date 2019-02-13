Milan'ın ara transfer döneminde Genoa'dan kadrosuna kattığı yıldız golcü Krzysztof Piatek için eski hocası Michal Probierz, İtalyan basınına konuştu.
Cracovia Kraków'da oynadığı dönemde oyuncunun gelişiminde oldukça büyük katkıda bulunan 46 yaşındaki teknik adam, Ocak transfer döneminde Madridli yöneticilerin genç golcüde yeterince ısrarlı olmadıklarını belirtirken, "Real Madrid'n yöneticileri Ocak ayında onu almak için yeterince çaba sarf etmediler. Onların, bu sebeple pişman olduklarını düşünüyorum. Gerçekten onu istediler ama Milan onu almak için daha çok istekli davrandı." dedi.
Konuşmasının devamında Milan'ın, Piatek ile beraber ivme kazanacağına ve ilk 4 içerisine gireceğine inandığını belirten Probierz, "Artık, Milan'ın Serie A'daki ilk 4 kulüp arasına geri döneceğine amınım. O zaman, gelecekte Real Madrid için oynamaya layık bir yıldız olacak zaten." dedi.
"ONA HAYRAN KALACAKLAR"
Tecrübeli teknik adam, son olarak Milanlı taraftarların Pietek'e hayran kalacaklarını dile getirirken, "İtalyanlar, Özellikle Milan taraftarı için harika olacak ve her hafta sonu ona hayran kalacaklar. Oyunun her yönündeki karakteri, tutumu ile neslinin en iyi golcüleri arasında olacağından eminim." diyerek yıldız oyuncuya övgü dolu sözler sarf etti.
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Cracovia Kraków'da oynadığı dönemde oyuncunun gelişiminde oldukça büyük katkıda bulunan 46 yaşındaki teknik adam, Ocak transfer döneminde Madridli yöneticilerin genç golcüde yeterince ısrarlı olmadıklarını belirtirken, "Real Madrid'n yöneticileri Ocak ayında onu almak için yeterince çaba sarf etmediler. Onların, bu sebeple pişman olduklarını düşünüyorum. Gerçekten onu istediler ama Milan onu almak için daha çok istekli davrandı." dedi.
Konuşmasının devamında Milan'ın, Piatek ile beraber ivme kazanacağına ve ilk 4 içerisine gireceğine inandığını belirten Probierz, "Artık, Milan'ın Serie A'daki ilk 4 kulüp arasına geri döneceğine amınım. O zaman, gelecekte Real Madrid için oynamaya layık bir yıldız olacak zaten." dedi.
"ONA HAYRAN KALACAKLAR"
Tecrübeli teknik adam, son olarak Milanlı taraftarların Pietek'e hayran kalacaklarını dile getirirken, "İtalyanlar, Özellikle Milan taraftarı için harika olacak ve her hafta sonu ona hayran kalacaklar. Oyunun her yönündeki karakteri, tutumu ile neslinin en iyi golcüleri arasında olacağından eminim." diyerek yıldız oyuncuya övgü dolu sözler sarf etti.
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