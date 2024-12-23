Piatek, yılı zirvede tamamladı!

RAMS Başakşehir'in Polonyalı forveti Krzysztof Piatek, Kasımpaşa karşısında kaydettiği gollerle bu sezon ligdeki gol sayısını 12'ye yükseltti.
YILI ZİRVEDE TAMAMLADI
Gol krallığı yarışında 10 golü bulunan Trabzonsporlu Simon Banza'yı geride bırakan Piatek, adını ilk sıraya yazdırdı. Polonyalı oyuncu, Süper Lig'de gol krallığı yarışında yılı zirvede tamamladı.
Piatek, UEFA Konferans Ligi'nde de 9 kez fileleri havalandırdı.
YILI ZİRVEDE TAMAMLADI
Gol krallığı yarışında 10 golü bulunan Trabzonsporlu Simon Banza'yı geride bırakan Piatek, adını ilk sıraya yazdırdı. Polonyalı oyuncu, Süper Lig'de gol krallığı yarışında yılı zirvede tamamladı.
Piatek, UEFA Konferans Ligi'nde de 9 kez fileleri havalandırdı.