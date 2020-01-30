Piatek adım adım Hertha Berlin'e

Milan'dan kopma noktasında olan Polonyalı forvet Piatek'in yeni adresi Bundesliga olmak üzere...Teknik direktörlüğünü Jürgen Klinsmann'ın yaptığı Hertha Berlin'in Piatek ve menajeriyle yaptığı uzun görüşmelerin ardından Milan kulübünü de ikna ettikleri ve resmi imza için geri sayımın başladığı iddia edildi. Bonservis bedeli olarak 27 milyon euro'nun yazıldığı transferde Pİatek'in Bundesliga'da oynamaya sıcak baktığı belirtildi.Transferin son saatleri yaklaşırken Piatek'in sağlık kontrolleri için Almanya'ya hareket edeceği belirtilirken herhangi bir sorun yaşanmaması durumunda imzaların atılacağı vurgulandı.Genoa'da geçen sezonun ilk yarısında çıktığı 21 maçta 19 gol attıktan sonra dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki santrfor Piatek, 2019 Ocak'ında 38 milyon euro karşılığında Milan'a transfer olmuştu. Milan'da çıktığı 41 maçta 19 gol atan Piatek'in performansını yetersiz bulan Milan yönetimi, Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leao, Ante Rebic gibi isimleri kadrosuna katmıştı. İkinci plana düştüğünü düşünen Piatek de yakın zamanda takımdan ayrılacağını açıklamıştı.