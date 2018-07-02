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Phoenix Suns'tan Devin Booker'a çılgın kontrat!

Phoenix Suns'ın Devin Booker ile kontrat uzatma görüşmelerine başladığı ve 5 yıl için 158 milyon dolar önerdiği iddia edildi.

Phoenix Suns'ın Devin Booker ile kontrat uzatma görüşmelerine başladığı ifade edildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre; Phoenix Suns'ın 5 yıllık maksimum kontrat imzalayacağı kaydedildi. Suns Genel Menajeri Ryan McDonough ile Booker'ın menajeri Leon Rose'un bir araya geldiği ve görüşmeleri yaptığı yazıldı.

2015 yılında Phoenix Suns tarafından 1. tur 13. sırada seçilen Devin Booker'ın teklifi kabul etmesi halinde 5 yılın sonunda toplam 158 milyon dolar kazanacağı ifade edildi. Ancak, kontratın 2019/20 sezonundan itibaren geçerli olacağı ve Booker'ın önümüzdeki sezon 3.3 milyon dolar alacağı vurgusu yapıldı.

2018 NBA All-Star Üçlük şampiyonu olan 21 yaşındaki şutör gard, geçen sezon oynadığı 54 maçta 24.9 sayı, 4.7 asist ve 4.5 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.




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