Phoenix Suns'ın, Indiana Pacers veteranı TJ McConnell'ı almanın yollarını bulmaya çalıştığı iddia edildi.



Hem Chris Paul hem de Cam Payne'in bu yaz takaslarla ayrılmasının ardından point guard rotasyonunda büyük eksiklik oluşan Suns ekibinin, McConnell'ı kadrosuna katma konusunda oldukça istekli olduğu öne sürüldü.



Substack'tan Marc Stein, McConnell'ın hala Indiana'da kalmak istediği için herhangi bir anlaşmanın şimdilik uzak bir ihtimal olduğuna dikkat çekti.



31 yaşındaki McConnell, zekası ve güvenilirliği sayesinde ligde saygı duyulan veteranlardan biri olarak biliniyor.



McConnell, geçtiğimiz sezon forma giydiği 75 maçta kariyer rekoru 8.7 sayı, 5.3 asist, 3.1 ribaund ve 1.1 top çalma ortalamalarına sahipti.



