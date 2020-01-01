Phoenix, OKC ile Chris Paul için görüşmeler yapıyor!

Phoenix Suns'ın, ESPN'den Brian Windhorst ve Tim Bontemps'e göre Oklahoma City Thunder'dan Chris Paul'u almakla ilgili görüşmeler yaptığı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, görüşmeler "hız kazanmaya devam etse de, yakın bir anlaşma yok".



İşlem moratoryumu devam etse de, 18 Kasım'daki NBA Draftı'ndan iki veya üç gün önce kaldırılması bekleniyor.



(İşlem moratoryumu, herhangi bir NBA takımının imzalar, takaslar ve oyuncu opsiyonlarının kullanılması yoluyla kadrolarını değiştirmelerini etkili bir şekilde önlüyor. Ancak, çaylaklar, sınırlı serbest oyuncular ve minimum sözleşmelerle aldıkları serbest oyuncularla işlemleri tamamlamalarına izin veriyor.)



Suns'ın şu anda başlangıç kadrosunda point guard olarak Ricky Rubio bulunduğundan ötürü, takımın Paul'a olan ilgisi biraz şaşırtıcı olarak görülüyor.



İki tarafın bir anlaşmaya varması durumunda, Rubio'nun takasta ele alınabileceği düşünülüyor.



30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde iki yılı ve 34.8 milyon dolar alacağı bulunuyor.



Wojnarowski'ye göre, Thunder'ın geçmişte takas hedefleri hakkında yıldız oyunculara (Paul George ve Russell Westbrook) bilgi verdiği ve "Paul ile bir takasta çalışma isteği gösterdiği" biliniyor.



Paul'un, 2021-22 NBA sezonu için 44.2 milyon dolarlık oyuncu opsiyonuyla, gelecek sezon için 41.4 milyon dolarlık bir maaşı bulunuyor.



ESPN'den Bobby Marks'a göre, bir takasın gerçekleşmesi için Suns'ın en az 33.05 milyon dolarlık giden maaşı bir araya getirmesi gerekiyor.



