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Phoenix, Kawhi'ı "çok terlediği" için seçmemiş!

Eski Phoenix Suns genel menajeri Lance Blanks'in, 2011 Draft'ı öncesinde LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'dan etkilenmediği, sebebinin ise görüşmeleri sırasında gergin olması ve çok terlemesi olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Phoenix Suns genel menajeri Lance Blanks'in, 2011 Draft'ı öncesinde LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'dan etkilenmediği, sebebinin ise görüşmeleri sırasında gergin olması ve çok terlemesi olduğu bildirildi.

Arizona Republic'den Paul Coro, konuyu şu şekilde aktardı:

"Ama Phoenix'te ilk draftını yapan bir ön ofis ile, o zamanın genel menajeri Lance Blanks'in personelinin tartışmaları arasında Leonard yoktu. Suns'ın Leonard'la etkilenmediği kısımlar, dış şutunun eksikliğinin yanı sıra, draft combine mülakatında ne kadar gergin göründüğü ve aşırı terlediğiydi."

Suns, o yıl Markieff Morris'i almış ve Leonard birkaç sıra geriden, 15. sıradan Indiana Pacers'a denk düşmüştü. Lakin hızlıca George Hill için San Antonio Spurs'e takas edilmişti.


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