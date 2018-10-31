Phoenix, Dragan Bender'ı takımda tutmayacak

Phoenix Suns'ın, Dragan Bender'in kontratındaki opsiyonu reddettiği ve genç oyuncunun önümüzdeki yaz döneminde serbest kalacağı açıklandı.
Suns, bu hamleyle maaş boşluğunda 5.8 milyon dolarlık bir yer açacağı bildirildi.
Bender durumla ilgili, "Tabii keşke beni takımda tutsalardı, fakar bunun hedeflerime ulaşmama engel olmasına izin vermeyeceğim. 20 yaşındayım, ve Phoenix ya da başka bir takımda olabileceğim en iyi NBA oyuncusu olmaya çalışmak için çalışmaya devam edeceğim."
açıklamasını yaptı.
Bender geçtiğimiz sezon 6.5 sayı ve 3.7 ribaund ortalamalarıyla oynamıştı fakat bu sezon rotasyona girmekte zorluk yaşadı.