Phoenix, Dragan Bender'ı takımda tutmayacak

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Phoenix Suns'ın, Dragan Bender'in kontratındaki opsiyonu reddettiği ve genç oyuncunun önümüzdeki yaz döneminde serbest kalacağı açıklandı.Suns, bu hamleyle maaş boşluğunda 5.8 milyon dolarlık bir yer açacağı bildirildi.Bender durumla ilgiliaçıklamasını yaptı.Bender geçtiğimiz sezon 6.5 sayı ve 3.7 ribaund ortalamalarıyla oynamıştı fakat bu sezon rotasyona girmekte zorluk yaşadı.