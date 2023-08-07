Philadelphia 76ers ve LA Clippers'ın, muhtemel bir James Harden takası konusunda hala diyalog içinde oldukları iddia edildi.



Yaz dönemi ilerledikçe, Harden'ın Clippers'a takas edilme arzusuyla ilgili takas spekülasyonları sürmeye devam ediyor.



LA ekibi 76ers'ın yüksek fiyatını karşılama konusunda temkinli davransa da, raporlar iki takım arasında devam eden diyaloğun bu olasılığı canlı tuttuğunu gösteriyor.



Harden'ın neden Clippers'a gitmek istediğini araştıran HoopsHype'tan Michael Scotto, LA ekibinin şampiyonluk arayan Harden için cazip bir fırsat sunduğunu belirtirken, Steve Ballmer gibi bu konuda istekli bir takım sahibi tarafından desteklenen Kawhi Leonard ve Paul George gibi yeteneklerle birlikte oynamanın, takımın çekiciliğini artırdığını söyledi.



Harden'ın, memleketinde oynamanın duygusal bir bağ sağladığını da belirten Scotto, Doc Rivers ile anlaşmazlık yaşadığına dair raporların aksine, Clippers'ın koçluk ekibi altında uyumlu bir atmosfer potansiyeli oluşunun yıldız oyuncunun gözünde burayı bir hedef noktası olarak daha çekici kıldığını da sözlerine ekledi.



Henüz herhangi bir takas kesinleşmemiş olsa da, devam eden diyalog, her iki tarafın da aktif olarak olasılıkları araştırdığını gösteriyor.



