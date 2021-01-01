Philly, Simmons ile arasını düzeltmeye yönelik hamleler yapıyor!

Philadelphia 76ers'ın, yıldız oyuncusu Ben Simmons'a yardım etmek için spor psikologlarına danıştığı bildirildi.



Sixers'ın, takımdan takasını talep ettikten neredeyse 1 ay sonra, bu hafta başında ekibin yanına dönen Simmons ile arasını düzeltmeye yönelik planlar yaptığı ortaya çıktı.



Bleacher Report'tan Jake Fischer'a göre Sixers, yıldız oyuncusunun zihinsel olarak yaşadığı sıkıntıları çözmeye yönelik girişimler yapıyor ve kendisini uzun süre tutmayı arzuluyor:



"Bu fiziksel test ve Çarşamba günkü ilk antrenman seansı, Sixers'ın Simmons'ı takım ortamına yeniden entegre etmek için planladığı birkaç aşamanın sadece başlangıcı.



Takım, bireysel film ve ağırlık antrenmanları planlamış durumda ve önceki haftalarda çeşitli spor psikologlarına danışmıştı.



Ayrıca yeni bir şut ve yetenek koçunu işe almış olan ekip, Simmons'ın oyununu geliştirmek için erişimi olan kaynakları güçlendirdiğine inanıyor.



Philadelphia'nın Simmons ve Joel Embiid başta olmak üzere tüm takım arkadaşları ile arasını düzeltmek için, ortak bir çaba göstermesi muhtemel görünüyor."



