Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Philly, Simmons ile arasını düzeltmeye yönelik hamleler yapıyor!

Philadelphia 76ers'ın, yıldız oyuncusu Ben Simmons'a yardım etmek için spor psikologlarına danıştığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers'ın, yıldız oyuncusu Ben Simmons'a yardım etmek için spor psikologlarına danıştığı bildirildi.

Sixers'ın, takımdan takasını talep ettikten neredeyse 1 ay sonra, bu hafta başında ekibin yanına dönen Simmons ile arasını düzeltmeye yönelik planlar yaptığı ortaya çıktı.

Bleacher Report'tan Jake Fischer'a göre Sixers, yıldız oyuncusunun zihinsel olarak yaşadığı sıkıntıları çözmeye yönelik girişimler yapıyor ve kendisini uzun süre tutmayı arzuluyor:

"Bu fiziksel test ve Çarşamba günkü ilk antrenman seansı, Sixers'ın Simmons'ı takım ortamına yeniden entegre etmek için planladığı birkaç aşamanın sadece başlangıcı.

Takım, bireysel film ve ağırlık antrenmanları planlamış durumda ve önceki haftalarda çeşitli spor psikologlarına danışmıştı.

Ayrıca yeni bir şut ve yetenek koçunu işe almış olan ekip, Simmons'ın oyununu geliştirmek için erişimi olan kaynakları güçlendirdiğine inanıyor.

Philadelphia'nın Simmons ve Joel Embiid başta olmak üzere tüm takım arkadaşları ile arasını düzeltmek için, ortak bir çaba göstermesi muhtemel görünüyor."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal