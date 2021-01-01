"Philly, Simmons'a karşılık Love'ı istemiyor" iddiası

Philadelphia 76ers'ın, muhtemel bir Ben Simmons takasında Cleveland Cavaliers forveti Kevin Love'ı almakla ilgilenmediği bildirildi.



76ers'ın, All-Star bir oyuncu içeren bir paket karşılığında Simmons'ı takas etmek istediği bildirilmişti. Lakin Philly ekibi, Simmons'ın değeri konusu problemli olsa da, kendisini herhangi bir oyuncuyla takas etmeye istekli değil.



HoopsWire'dan Sam Amico'ya göre Philadelphia, Cavaliers ile muhtemel bir takas anlaşmasında Love'dan ziyade, 17.8 milyon dolarlık kontratı olan Ricky Rubio'yu dahil etmeye daha istekli:



"Bununla birlikte, çoğu Cavs taraftarı Sixers'ın Kevin Love'ı alacağını umarken, şimdilik bunu boşvermek gerekiyor. Kaynaklar, Sixers'ın Cavs ile bir Simmons anlaşması yapmak için bir kontratı üstlenmeye ihtiyacı olsaydı, Ricky Rubio'nun sona ermekte olan 17.8 milyon dolarlık anlaşmasını üstlenmeye çok daha meyilli olacağını söylediler."



Simmons, Sixers'ın antrenman kampına katılmayacağını açıkça belirtirken, Philadelphia ekibi All-Star guardının sezona takımla başlamasını bekliyor.



