Philly, olası bir Kawhi takası için Fultz'u sunmamış!

"Leonard'ın istediği / istemediği şeylerden bir ya da iki adım uzaktaki insanlardan duyduğum daha çelişkili bilgilere göre bence bazı takımlar, kendisini alma konusunda daha agresif ve kültürüne göre bir kumar oynamalı."



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Philadelphia 76ers'ın, Kawhi Leonard için San Antonio Spurs ile yapılan takas görüşmelerinde Markelle Fultz'u teklif etmediği açıklandı.ESPN yazarı Zach Lowe'a göre, Spurs'ün Fultz'a ilgisinin olup olmadığı da belli değil.Lowe, ayrıca Kawhi için tekrar imza atacağı kesin olmadan bir takas yapmanın, geleneksel bilgeliğe göre daha değerli bir kumar olduğunu da ekledi: