Philly, Beal ve LaVine için şansını denemiş!

Philadelphia 76ers'ın, Washington Wizards yıldızı Bradley Beal ve Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine ile takas yapmaya çalıştığı bildirildi.



Yahoo Sports'tan Vincent Goodwill, her iki durumda da ne Wizards'ın, ne de Bulls'un tartışmalara katılmakla ilgilendiklerini açıkladı.



Hem Beal hem de LaVine, geçtiğimiz haftalarda takas görüşmelerinde adı geçen oyunculardı, ancak Washington ve Chicago, yıldız oyuncularının ayrılmalarına izin vermeye istekli değiller.



Philadelphia, geçtiğimiz gece kadrosunu güçlendirme bazında bir hamle yapmış ve Oklahoma City Thunder ile, Danny Green karşılığında Al Horford'u takas etme konusunda anlaşmıştı.



