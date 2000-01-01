Philly, 2026 NBA All-Star maçına ev sahipliği yapmak istiyor!

Philadelphia 76ers'ın 2026 NBA All-Star maçına ev sahipliği yapmakla ilgilendiği bildirildi.



Ligin hırslı takımlarından biri olarak kabul edilen 76ers, yıllar sonra kendisini NBA'deki en iyi takımlardan biri olarak yeniden yapılandırmanın yollarını arıyor.



Sixers, 2019-20 sezonunda hayal kırıklığı yaratan bir sondan sonra, Brett Brown'ın yerine Doc Rivers gibi yüksek profilli bir koçu işe almıştı.



CNBC'den Jabari Young'a göre ekip, 2026'da düzenlenecek NBA All-Star maçına Philadelphia'da ev sahipliği yapmak için bastırıyor.



Philadelphia en son, 2001'de NBA Finalleri'ne çıktıktan bir yıl sonra, 2002 yılında All-Star maçına ev sahipliği yapmıştı.



Lig, sonraki üç etkinliğin yerini Indiana (2021), Cleveland (2022) ve Salt Lake City'de (2023) olmak üzere şimdiden belirlemiş durumda.



