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Philly, 1 ya da 2 numara için, Simmons'ı vermek istemiyor

ESPN'den Zach Lowe'a göre, Philadelphia 76ers'ın, Ben Simmons'ı Draft'ın 1 veya 2 numaralı seçimi için takas etmeye istekli olmadığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'den Zach Lowe'a göre, Philadelphia 76ers'ın, Ben Simmons'ı Draft'ın 1 veya 2 numaralı seçimi için takas etmeye istekli olmadığı bildirildi.

Sixers, Simmons ve Joel Embiid'in etrafında yapılanmak istediğinden ötürü, bir takas aramaya isteksiz olduğu biliniyor.

Lowe, raporunda şunları bildirdi:

"1 ve 2 numaralı seçimler, çeşitli şekilde hemen kazanmak isteyen takımlara nadiren gitmiştir. Kaynaklar, hem Minnesota Timberwolves hem de Golden State Warriors'ın, Draft haklarını All-NBA seviyesindeki yıldızlar için takas etmeye baktığını söyleseler de, (şimdilik) bu şekilde bir anlaşma gerçekleşmeyecek.

Kaynaklar, Wizards'ın her iki seçim için de Beal takasına ilgi göstermediğini belirttiler. Phoenix için Devin Booker ile Philadelphia için Ben Simmons da aynı şekilde."

Timberwolves ve Warriors, Draft'ta sırasıyla 1 ve 2 numaralı seçime sahip ekipler.


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