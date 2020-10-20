Phillippe Clement: "Süper bir galibiyet aldık!"

Club Brugge Teknik Direktörü Phillippe Clement, Zenit deplasmanı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Phillippe Clement: 'Süper bir galibiyet aldık!'
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20 Ekim 2020 23:25
Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Zenit'i 2-1 mağlup eden Club Brugge'de teknik direktör Phillippe Clement, maç sonunda büyük bir iş başardıklarını söyledi.

Bütçe olarak Zenit'in çok gerisinde olduklarını belirten teknik adam, "Süper bir galibiyet aldık. Grupta Dortmund ve Lazio'nun bütçesi çok yüksek. Biz Zenit gibi 40 milyon euroya oyuncu alabilen bir takım da değiliz. Genç oyuncuları yetiştiriyoruz ve bu maçlar da gelişimleri için çok önemli." dedi.

F Grubu'na 3 puanla başlayan Club Brugge, 2. hafta mücadelesinde Lazio'yu konuk edecek.



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