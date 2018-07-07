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Phillip Cocu'yu büyüleyen Fenerbahçeli futbolcu

Geçen sezonki maçları izleyen Phillip Cocu, Samandıra'daki 1 haftalık çalışma sürecinin de ardından en çok Josef de Souza'yı beğendi. Hollandalı hoca, astronomik bir teklif gelmediği takdirde Sambacı'nın takımda kalmasını istedi.

Phillip Cocu'yu büyüleyen Fenerbahçeli futbolcu
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07 Temmuz 2018 12:03
Yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, teknik direktör Phillip Cocu da adeta tesislerden çıkmıyor. Yardımcısıyla birlikte geçen sezonki tüm maçları izleyen Hollandalı çalıştırıcı, 1 haftalık sürecinde geride kaldığı idmanları da detaylı şekilde analiz etti.

Fanatik Gazetesi'nden Yusuf Dursun'un haberine göre, Cocu'nun mevcut kadroda en çok beğendiği ismin Josef de Souza olduğu öğrenildi.

Comolli'ye bu konuda görüş belirten Cocu, "Josef benim aradığım niteliklere sahip bir oyuncu. Ondan çok faydalanacağım. Bize büyük katkı sağlayacak" dedi. 48 yaşındaki çalıştırıcı, astronomik bir teklif gelmediği takdirde Brezilyalı yıldızın satılmasını istemiyor.

İNGİLİZLER'İN TAKİBİNDE

1 senelik mukavelesi kalan Josef geçen sezon West Bromwich'in kapısından dönmüştü. Sambacı'nın İngiltere'den hala taliplerinin olduğunu konuşulsa da şu ana kadar kulübe ulaşan resmi bir teklifin olmadığı öğrenildi.



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