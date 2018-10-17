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Phillip Cocu'nun lideri Andre Ayew

Fenerbahçe'nin en çalışkan oyuncularından biri olan Andre Ayew'den teknik patron Cocu'nun bir isteği var

Kaynak: Milliyet
Phillip Cocu'nun lideri Andre Ayew
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17 Ekim 2018 06:36
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, takım içerisinde çalışmalar yapmaya devam ediyor. Sezon başından bu yana Andre Ayew'e sürekli şans veren Hollandalı teknik adam, sistem içerisinde yeni roller biçmeyi düşünüyor.

Ayew'i hücumun her yerinde kullanmak isteyen Cocu, sağ ve sol kanat dışında orta sahada ofansif anlamda merkeze de koymaya düşünüyor.

Ayrıca forvet hattında da düşünülen Ganalı futbolcu, hem maç içerisinde hem de takımda eksikler olduğunda en ileri uçta görev alacak.

ANDRE AYEW LİDER OLACAK

Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin en çalışkan oyuncularından biri olan Andre Ayew'den teknik patron Cocu'nun bir isteği var! Hollandalı teknik adam, Ayew'den takımın saha içindeki lideri olmasını istedi. Ayew ile konuşan Cocu, "Bu takımda herkes sana saygı duyuyor. Sadece futbolunla değil takım arkadaşlarını sözlerinle de uyar" ifadelerini kullandı.

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