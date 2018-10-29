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Phillip Cocu'nun kaderi Rijkaard ile aynı oldu!

Cocu'nun da görevine aynı Rijkaard gibi bir Ankaragücü yenilgisi ve Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi son verildi...

Kaynak: Sporx.com
Phillip Cocu'nun kaderi Rijkaard ile aynı oldu!
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29 Ekim 2018 13:31
Fenerbahçe'de Süper Lig'deki Ankaragücü yenilgisi sonrasında Phillip Cocu'nun görevine son verilirken, ilginç bir detay dikkatlerden kaçmadı.

Phillip Cocu, 11. hafta oynanacak Galatasaray maçı öncesinde görevinden alınırken, Galatasaray'da da 2010/2011 sezonunda Frank Rijkaard'ın görevi Fenerbahçe derbisi öncesi son bulmuştu. Cocu gibi Rijkaard da bir Ankaragücü yenilgisi sonrasında görevinden alınmıştı.

Galatasaray, 2010/11 sezonunda Ali Sami Yen'de Ankaragücü'ne 4-2 mağlup olmuştu. Bir hafta sonraki Fenerbahçe derbisinde ise takımın başında Gheorghe Hagi yer alıyordu.

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