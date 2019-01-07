Phillip Cocu'nun hediyesi Isimat Mirin'in özelliği

Beşiktaş'ın yeni transferi Nicolas Isimat Mirin, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun favori futbolcularından biriydi. Fransız stoperi keşfeden isim olan Cocu, PSV'yi çalıştırdığı dönemde futbolcunun Monaco'dan kiralık olarak kadroya katılmasını sağladı. Kulüpten kalıcı transferi istemesiyle, Mirin bonservisiyle birlikte alındı.Mirin, PSV'ye geldiği günden itibaren Cocu'nun üzerine en çok eğildiği isimlerden biri oldu. Sık sık kendisiyle özel görüşmeler yapan ve nasıl oynaması gerektiğini anlatan deneyimli teknik adamın tavsiyelerini dikkatle dinledi. Cocu'nun PSV'de yaşadığı üç şampiyonlukta kadronun önemli isimlerinden olan Mirin yıllar sonra "Kendimi artık daha komple bir futbolcu hissediyorum. Cocu'ya bu konuda çok şey borçluyum" demişti.27 yaşındaki stoper, fizik gücüyle öne çıkan bir isim değil. Ancak bir savunmacı olarak pozisyon bilgisinin ve oyunu okumasının kuvvetli oluşu, zamanında bizzat Cocu tarafından övülmüş bir futbolcu. Süratli ve uzun bacaklarının avantajını hem adımlamada hem de rakibin ayağındaki topa müdahale ederken kullanıyor.Dış görünüşü ve oyun stilindeki benzerlik nedeniyle Beşiktaş'ın ön liberosu Atiba'yı andırıyor. Savunmadan iyi top çıkaran ve pas becerisi yüksek bir isim olması, bu tip oyuncuları seven Şenol Güneş'in en çok hoşuna gidecek özelliği olacak gibi görünüyor.Beşiktaş'ta daha önce forma giymiş bir başka eski PSV'li Marcelo'dan farklı bir futbolcu Mirin...Fizik olarak Brezilyalı kadar öne çıkmasa da daha atik ve rakibe yakın oynayan bir futbolcu. Rakip oyunculara sıkı markajıyla tanınıyor. Bu yüzden bezdirici olabiliyor ancak bu zaman zaman penaltılara da neden oluyor. Sebebiyet verdiği gereksiz penaltılarla Hollanda ekibinin başına birçok kez iş açmışlığı var. Ne var ki oyuncunun bu eksiğini de Cocu ilginç bir yöntemle giderdi.Ceza sahasında ellerini kullanmaması için hocası tarafından antrenmanda ellerinde tenis toplarıyla eğitilmesinin ardından Mirin bu kötü alışkanlığından vazgeçti.Isimat Mirin istikrarlı yapısıyla öne çıkıyor. PSV'nin şampiyon olduğu geçen sezon 34 maçın 32'sinde forma giydi.Sadece şampiyonluk garantilendikten sonra 2 maçta dinlendirildi. Fransız oyuncu sakatlık nedir bilmiyor. Sakatlık yüzünden hiç maç kaçırmayan Mirin'in kart sorunu da yok. Deneyimli oyuncu profesyonel kariyeri boyunca ilk ve tek kırmızı kartını 2011-12 sezonunda Valenciennes'de oynadığı dönemde görmüştü.