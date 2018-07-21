  •  
    F.Bahçe'nin ilgilendiği yıldız için sıraya girdiler
  •  
    Gün içinde 8 transfer!.. İşte Avrupa'da son liste
  •  
    Ve Arsenal'in eski yıldızı Türkiye'de! Resmi imza
  •  
    Beşiktaş, genç yeteneği Danimarka'dan getirdi!..
  •  
    Çin'de kadro dışı kalınca Galatasaray için sürpriz

Phillip Cocu'nun gözdesi Sinan Gümüş!

Fenerbahçe'nin hocası Cocu'nun, PSV'de görev yaptığı dönemde Sinan Gümüş'ü istediği ortaya çıktı. Tecrübeli çalıştırıcının, Galatasaray ile sözleşme yenilemeyen 24 yaşındaki futbolcuyu hâlâ takip ettiği öğrenildi.

Kaynak: Milliyet
Phillip Cocu'nun gözdesi Sinan Gümüş!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Temmuz 2018 05:33
Fenerbahçe'nin başına Cocu'nun geçmesinin ardından Galatasaray'da Sinan Gümüş paniği başladı. Cim-Bom'la sözleşme yenilemeyen ve gelecek sezon mukavelesi bitecek olan 24 yaşındaki futbolcuyu Philip Cocu'nun geçen PSV Eindhoven'da görev yaparken istediği ortaya çıktı.

Hollanda temsilcisinin o dönem 5 milyon euroluk bonservisi yüksek bulduğu ve bu nedenle transferin gerçekleşmediği bildirildi.

Fenerbahçe'nin başına geçtikten sonra genç futbolculara yönelen Cocu'nun bu nedenle Sinan'ın Galatasaray'daki durumunu yakından takip ettiği de öğrenildi.

Galatasaray'da Fatih Terim'in teknik patron olmasının ardından şampiyonluk yolunda çok kritik Konyaspor ve Akhisarspor maçlarında galibiyeti getiren golleri atan Sinan'ın geleceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

Sarı-kırmızılılardan 650 bin euro alan tecrübeli futbolcunun yeni sözleşme ve ücretine zam istediği belirtildi. Sarı-kırmızılıların ise Sinan'la masaya oturmak için dış transferin sona ermesini bekledikleri öğrenildi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için